Britse autoproductie flink omhoog, onrust Rode Zee wel uitdaging

De autoproductie in het Verenigd Koninkrijk is in 2023 flink gestegen omdat er veel minder verstoringen waren, zoals een gebrek aan chips en andere onderdelen. Ook werden meer elektrische auto’s gebouwd. Dat meldt de Britse autobrancheorganisatie SMMT. Wel waarschuwt de belangenvereniging voor uitdagingen voor de Britse auto-industrie, met name de onrust in de Rode Zee. Die onrust kan volgens de brancheorganisatie leiden tot vertragingen bij de productie en tot hogere kosten.

Volgens SMMT steeg de productie van personenauto’s met 17 procent tot iets meer dan 905.000 voertuigen vergeleken met een jaar eerder. Daarmee werd het beste jaar neergezet sinds 2019, voordat de coronacrisis uitbrak. In dat jaar lag de productie overigens wel aanzienlijk hoger want toen rolden 1,3 miljoen auto’s van de band in Britse autofabrieken.

In het Verenigd Koninkrijk worden merken als Nissan, Jaguar, Land Rover, MINI en Toyota gebouwd. Het overgrote deel is bestemd voor export, waarbij de Europese Unie veruit de grootste afzetmarkt is.

SMMT stelt wel dat de onrust in de Rode Zee de meest acute uitdaging is. Door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart in de Rode Zee varen nu veel schepen om via zuidelijk Afrika. Dat kan tot vertragingen leiden bij de levering van onderdelen, terwijl de transporttarieven stijgen. Dat kan autobouwers met hogere kosten opzadelen, wat weer drukt op de winstgevendheid.