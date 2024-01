C&A stopt met verkoop via Amazon, Wehkamp en Zalando

C&A stopt met het verkopen van kleding via de grote webwinkels Amazon, Wehkamp en Zalando. De kledingketen, met meer dan 1300 winkels in zeventien Europese landen, wil zich namelijk weer richten op de groei van de eigen digitale kanalen.

Voor het bedrijf betekent het een grote ommezwaai. C&A ging in 2008 voor het eerst een samenwerking aan met zo’n externe digitale marktplaats. Aanvankelijk ging het alleen om Wehkamp. In 2022 kwamen daar Amazon en Zalando bij.

Het idee was om op die manier nieuwe klanten te werven die daarna ook naar de winkels van C&A zouden gaan om te shoppen. Maar de praktijk pakte anders uit. C&A zegt dat uit een uitgebreide evaluatie blijkt dat de resultaten op dat gebied “niet bevredigend” zijn.

“Hoewel de partnerschappen de inkomsten via de marktplaatsactiviteiten aanwakkerden, resulteerde dit niet in de verwachte marges”, laat de keten in een verklaring weten. Er vinden momenteel nog gesprekken plaats met Amazon, Zalando en Wehkamp over wat C&A noemt “een gecontroleerde afsluiting”.