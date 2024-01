ECB houdt vrijwel zeker derde rentepauze

De Europese Centrale Bank (ECB) zal donderdag de rente in de eurozone vrijwel zeker onveranderd laten op 4 procent. De centrale bank houdt daarmee voor de derde keer op rij een rentepauze. Sinds medio 2022 heeft de ECB de leenkosten in het eurogebied in een recordtempo opgeschroefd tot het hoogste niveau ooit om de inflatie te bestrijden. Het eerste rentebesluit van dit jaar wordt in de middag bekendgemaakt.

Doordat de inflatie inmiddels flink is afgenomen, wordt op de financiële markten volop gespeculeerd dat de rente spoedig zal worden verlaagd. Daarbij wordt gehoopt op een eerste renteverlaging in het voorjaar. De beleidsmakers van de ECB lijken echter een stuk terughoudender te zijn wat betreft het tijdstip van een eerste renteverlaging. Bij de vorige bijeenkomst in december werd volgens ECB-president Christine Lagarde zelfs niet gesproken over het verlagen van de rente.

Tijdens het World Economic Forum, dat vorige week in het Zwitserse Davos werd gehouden, gaf Lagarde echter aan “het waarschijnlijk te achten” dat de rente deze zomer zal worden verlaagd. Wel hield ze daarbij een slag om de arm. Zo is het volgens haar nog te vroeg om overwinning uit te roepen in de strijd tegen de inflatie. Hoewel de ECB op de goede weg is om de inflatie terug te brengen tot het doel van 2 procent, ontbreken volgens Lagarde nog de gegevens of de inflatie ook op middellange termijn op dat niveau zal blijven.

Lagarde, en ook de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, waarschuwden vooral voor de ontwikkeling van de lonen in het eurogebied die de inflatie weer zouden kunnen opdrijven. Veel werknemers hebben hogere lonen gekregen ter compensatie van de hogere kosten van levensonderhoud. Over de lonen van veel Europese werknemers wordt begin dit jaar opnieuw onderhandeld en het zal enkele maanden duren om een duidelijker beeld te krijgen van de loonovereenkomsten. Bij de rentevergadering van de ECB in april zullen die gegevens nog niet bekend zijn. Dat versterkt de argumenten voor een eerste renteverlaging bij de vergadering in juni.