Intel ziet omzet stijgen dankzij verkoop computerchips

Chipproducent Intel heeft het laatste kwartaal van 2023 de omzet weer zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf, een van de grootste ter wereld in zijn soort, wist vooral meer inkomsten te halen uit de verkoop van chips voor pc’s. Voor de eerste drie maanden van dit jaar gaat het bedrijf uit van minder omzet.

De inkomsten stegen in het laatste kwartaal van vorig jaar met 10 procent tot 15,4 miljard dollar. Dat is meer dan een kwartaal eerder en was ook volgens de verwachtingen die tijdens de publicatie van die kwartaalresultaten in oktober werden uitgesproken. Toen ging het bedrijf al uit van een omzet van tussen de 14,6 miljard dollar en 15,6 miljard dollar. Voor de eerste maanden van dit jaar gaat Intel echter uit van 12,2 miljard dollar tot 13,2 miljard dollar aan inkomsten.

“We hebben sterke resultaten geleverd voor het vierde achtereenvolgende kwartaal, waarmee we de verwachtingen hebben overtroffen met inkomsten aan de bovenkant van onze verwachtingen”, zegt topman Pat Gelsinger in een verklaring bij de resultaten. Daarin herhaalde hij zijn verwachtingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), namelijk de “missie om AI overal te brengen”.

Niet in alle divisies steeg de omzet. Zo daalden de inkomsten van de datacenter- en AI-divisie en de netwerkdivisie met respectievelijk 10 procent en 24 procent. Maar de computerchiptak van het bedrijf, goed voor het leeuwendeel van de inkomsten, leverde wel meer op. Daar steeg de omzet met 33 procent tot 8,8 miljard dollar.