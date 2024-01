IPhone voor het eerst bestverkopende smartphone in China

De iPhone van Apple was vorig jaar voor het eerst de bestverkopende smartphoneserie in China. De iPhone stond in het land op de eerste plaats wat betreft leveringen in het vierde kwartaal en in heel 2023, meldt marktonderzoeker IDC. Het Amerikaanse techconcern boekte daarmee een verrassend sterk resultaat in China gezien de hevige lokale concurrentie en het verbod voor Chinese overheidsmedewerkers om iPhones mee te brengen naar het werk.

Ook waarschuwden analisten, waaronder die van de Amerikaanse zakenbank Jefferies, voor een flinke daling van de iPhone-verkopen in China. De verkopen van de nieuwe iPhone 15 kenden vorig jaar namelijk een trage start. Ook had Apple last van de komst van de nieuwe smartphone Mate 60 van het Chinese Huawei. Apple wist in de afgelopen jaren juist marktaandeel te winnen in China doordat Huawei vanwege de Amerikaanse sancties geen gebruik meer kon maken van de nieuwste chips.

Met de komst van de Mate 60 heeft het Chinese concern echter weer marktaandeel teruggewonnen op zijn thuismarkt. Volgens IDC wist Apple met tijdige kortingen en promoties de schade wel te beperken. Het succes van Apple in het vierde kwartaal kwam verder doordat de iPhone-verkopen minder daalden dan de verkopen van de concurrentie. Zo deed Apple het met een verkoopdaling van 2,2 procent in 2023 beter dan Chinese rivalen als Honor Device en Vivo, die de verkopen met meer dan 10 procent zagen afnemen.

Het totale aantal leveringen van smartphones in China nam vorig jaar met 5 procent af tot het laagste niveau in tien jaar. Dat komt vooral door het kwakkelende herstel van de Chinese economie en het lage consumentenvertrouwen. Apple was in 2023 ook ’s werelds grootste smartphoneverkoper, doordat de iPhone-verkopen minder daalden dan de verkopen van de Galaxy-smartphones van de grote Zuid-Koreaanse concurrent Samsung.