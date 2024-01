Microsoft schrapt 1900 banen bij gametak, ook bij Activision

Techgigant Microsoft gaat 1900 mensen ontslaan binnen de videogametak van het bedrijf, waaronder ook Activision Blizzard valt. Microsoft nam dat gamebedrijf vorig jaar over voor 69 miljard dollar.

In een email aan medewerkers, ingezien door persbureau Bloomberg, zegt Microsoft-gamehoofd Phil Spencer dat de bezuinigingen ongeveer 8 procent van de 22.000 game-medewerkers bij Microsoft raken. De bezuinigingen volgen drie maanden nadat Microsoft de overname afrondde van Activision Blizzard, bekend van spellen als Call of Duty en World of Warcraft.

“Samen hebben we prioriteiten gesteld, gebieden die overlappen geïdentificeerd en ervoor gezorgd dat we allemaal op een lijn liggen voor de beste groeimogelijkheden”, schrijft Spencer.