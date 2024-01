Opnieuw recordjaar voor Frans luxebedrijf LVMH, ondanks inflatie

LVMH, het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, heeft het afgelopen jaar meer omzet gedraaid. Dat komt naar voren uit de jaarresultaten van het bedrijf. Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding en lederwaren en leken zich daarbij niet tegen te houden door de wereldwijd gestegen inflatie. Ook de inkomsten uit parfums, cosmetica en horloges zag LVMH toenemen.

“Onze prestaties in 2023 illustreren de uitzonderlijke aantrekkingskracht van onze Maisons (merken) en hun vermogen om het verlangen aan te wakkeren, ondanks een jaar dat werd beïnvloed door economische en geopolitieke uitdagingen”, zei topman Bernard Arnault in een verklaring bij de cijfers.

De totale omzet van LVMH steeg met 9 procent tot ruim 86 miljard euro. Het grootste deel daarvan kwam voor rekening van de mode- en lederwarendivisie van het bedrijf, goed voor meer dan 42 miljard euro aan inkomsten. Alleen de verkoop van wijnen en dranken liep wat terug, met 7 procent tot 6,6 miljard euro. Daaronder vallen bijvoorbeeld champagnemerk Dom Pérignon en cognacmerk Hennessy. Onder de streep bleef een winst over van 15,2 miljard euro.

Topman Philippe Schaus van de drankendivisie van LVMH meldde in september al dat de verkoop van champagne wat aan het inzakken was. Volgens hem keerde de champagnemarkt terug naar een normaler niveau, na een sterke stijging in de coronaperiode. Toen dronken veel mensen thuis een fluit of coupe mousserende wijn omdat zij niet naar buiten konden tijdens lockdowns.

De sector voor luxe-artikelen laat tot nu toe een gemengd beeld zien. Zo gaf het Britse Burberry, bekend van het kenmerkende ruitmotief, eerder deze maand nog een winstalarm na tegenvallende verkopen in de decembermaand. Richemont, dat Cartier als grootste merk heeft, zag de verkoop vorig jaar daarentegen wel groeien. Begin februari komen Gucci-moeder Kering en Hermès nog met resultaten.