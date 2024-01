Topman supermarktketen Vomar stapt over naar rivaal PLUS

Supermarktketen PLUS heeft in Aart van Haren een nieuwe topman gevonden. Hij heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan Vomar Voordeelmarkt.

PLUS denkt met hem “een gedreven retailer met een scherp oog en gevoel voor de consument” binnen te halen. Van Haren begint op 1 april aan zijn nieuwe baan. Bij Vomar zal hij worden opgevolgd door de huidige financieel directeur Jim Zwanenburg.

PLUS stond afgelopen jaren onder leiding van Duncan Hoy. Maar in oktober werd bekend dat hij vertrok. In goed overleg zou zijn besloten dat het tijd was voor nieuw leiderschap van de organisatie.

Volgens vakmedia waren er eerder al geluiden dat een deel van de ondernemersachterban van PLUS ontevreden was over Hoy. Onder zijn leiding fuseerde PLUS in 2021 met branchegenoot Coop. Maar de integratie en ombouw van winkels zou daarna niet soepel zijn verlopen.

PLUS is een van de grootste supermarktketens van Nederland. Het bedrijf gaat ook afscheid nemen van Mayte Oosterveld, die de rol van financieel directeur en de laatste tijd gedeeld interim-directeur vervulde. Zij heeft aangegeven per 1 april te willen vertrekken en dat het tijd is voor een nieuwe fase in haar carrière.