Turkse centrale bank verhoogt rente naar 45 procent om inflatie

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land verder verhoogd om de torenhoge inflatie aan te pakken. De rente werd met 2,5 procentpunt opgeschroefd tot 45 procent. Het is de achtste verhoging op rij. De rentestap kwam overeen met de verwachting van economen. In december ging de rente ook met 2,5 procentpunt omhoog. De centrale bank verklaarde daarbij de rente vanaf nu “zolang als nodig” op het huidige niveau te houden.

De afgelopen jaren deed Turkije er weinig aan om de inflatie onder controle te krijgen. President Recep Tayyip Erdogan zag niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie te beperken. Na zijn verkiezingswinst vorig jaar beloofde hij echter een traditioneler economisch beleid te gaan voeren.

De Turkse centrale bank begon in juni 2023 onder leiding van de nieuwe gouverneur Hafize Gaye Erkan voor het eerst in lange tijd de rente te verhogen om de inflatie te bestrijden. Ondanks de forse renteverhogingen steeg de inflatie in Turkije in december echter tot bijna 65 procent, van 62 procent in november. De beleidsmakers van de Turkse centrale bank verwachten dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen tot een piekniveau van zo’n 75 procent en daarna ruimschoots zal halveren richting het einde van het jaar.