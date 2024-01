Bedrijf haalt 14 miljoen op voor productie alternatief plastic

Paques Biomaterials, een bedrijf dat een biologisch afbreekbaar alternatief voor plastic ontwikkelt, heeft 14 miljoen euro aan financiering opgehaald. Onder de investeerders bevindt zich ook Invest-NL, het door de Nederlandse overheid opgerichte investeringsfonds voor start-ups.

Met het opgehaalde kapitaal wil het bedrijf naar eigen zeggen “de volgende stap zetten in de productie van een biopolymeer dat wel de voordelen heeft van plastic, maar niet de nadelen”. Die stap betekent opschalen door het bouwen van een nieuwe faciliteit in Emmen. Daar zal het zogeheten Caleyda worden vervaardigd uit organisch restmateriaal. Caleyda is een biologisch afbreekbare stof die voor verschillende toepassingen gebruikt kan worden.

“Wij zijn ontzettend blij met het vertrouwen dat de investeerders hebben in onze technologie”, zegt Joost Paques, medeoprichter en topman van Paques Biomaterials. “Zij geven ons de mogelijkheid om op te schalen en de volgende stap te zetten in het creëren van een nieuwe, circulaire keten waarbij wij uit organische reststromen een natuurlijk alternatief voor plastic produceren.”