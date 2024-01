Chipmaker Intel keldert op Wall Street na resultaten

Intel ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse chipproducent, een belangrijke klant van de machines van ASML, presteerde in de laatste drie maanden van 2023 beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. De voorspellingen voor de winst en omzet van Intel voor het eerste kwartaal vielen echter veel lager uit dan voorzien. Het aandeel kelderde daardoor ruim 11 procent.

De fabrikant van chipapparatuur KLA, die ook met cijfers kwam, zakte meer dan 5 procent. Ook dit chipbedrijf gaf tegenvallende verwachtingen af voor de omzet en winst voor het huidige kwartaal. Andere grote chipconcerns zoals Nvidia, AMD, Qualcomm en Micron Technology gingen mee omlaag en verloren tot 1,6 procent. Eerder deze week lieten de chipbedrijven nog stevige koerswinsten zien, mede dankzij sterke resultaten van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Beleggers verwerkten daarnaast het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal, dat in december licht steeg en overeenkwam met de gemiddelde verwachting van economen. Het cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed, die volgende week vergadert over de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 38.119 punten. De brede S&P 500-index zakte juist een fractie naar 4894 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 15.486 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten donderdag voor de zesde dag op rij hoger. De S&P 500 tikte daarbij een nieuw recordniveau aan.

Tesla won 1,2 procent. De elektrische autofabrikant roept ruim 199.000 Model S-, X- en Y-voertuigen terug om een softwareprobleem met de achteruitkijkcamera. Het aandeel zakte een dag eerder dik 12 procent na tegenvallende kwartaalresultaten en vooruitzichten van het bedrijf. Tesla zag daarmee zo’n 85 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.

Visa zakte 2 procent. De creditmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde teleur. Concurrent American Express, die ook met cijfers kwam, won juist bijna 7 procent.

Levi Strauss won ruim 4 procent. Het jeansmerk gaat wereldwijd 10 tot 15 procent van zijn personeel schrappen na tegenvallende resultaten. Bij het bedrijf werken meer dan 19.000 mensen.

De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0835 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 77,11 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 0,1 procent minder op 82,36 dollar per vat.