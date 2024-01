Cognacmaker Rémy Cointreau kampt met lagere vraag in China

Rémy Cointreau heeft de verkopen in het afgelopen kwartaal met bijna een kwart zien dalen. De scherpe daling werd veroorzaakt doordat nu ook Chinese consumenten minder geld uitgeven aan duurdere alcoholische dranken. Het Franse drankenconcern, bekend van cognacmerk Rémy Martin, gaf vorig jaar al een omzetwaarschuwing door tegenvallende verkopen op de Amerikaanse markt.

Het concern zag de verkopen in het derde kwartaal van zijn boekjaar met 23,5 procent afnemen. De verkopen van cognac zakten met 34 procent. De afgelopen jaren verkocht Rémy Cointreau juist meer drank doordat liefhebbers van likeur, cognac en whisky hun voorraden aanvulden tijdens de coronapandemie.

Het concern verwacht nu dat de omzet in het hele boekjaar met zo’n 20 procent zal dalen. Eerder ging het bedrijf uit van een omzetdaling tussen de 15 en 20 procent. Volgens Rémy Cointreau zal het herstel van de Amerikaanse omzet pas in het volgende boekjaar 2024-2025 plaatsvinden.

In China krijgt Rémy Cointreau mogelijk te kampen met meer tegenwind. Zo verklaarde de Chinese overheid begin dit jaar te onderzoeken of Franse cognac tegen te lage prijzen in het land verkocht wordt. Het besluit van Beijing lijkt een vergeldingsmaatregel voor een soortgelijk onderzoek dat Brussel begon naar de invoer van elektrische auto’s uit China. Frankrijk was namelijk de belangrijkste voorstander van het Brusselse onderzoek naar de goedkope Chinese elektrische auto’s.