Duitse ondernemers weten te weinig over AI, volgens Scholz

Duitse bedrijven moeten zich meer verdiepen in kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vrijdag gezegd tijdens een bijeenkomst met ondernemers in Berlijn.

“Over AI is nog te weinig bekend, zowel bij managers als in de samenleving”, zei Scholz. Als gevolg daarvan worden kansen volgens hem onvoldoende benut en daar weten Amerikaanse bedrijven van te profiteren. “Ik zou het toejuichen als we het belang hiervan ook duidelijk kunnen maken aan Duitse en Europese bedrijven.”

Eerder deze maand riep het hoofd van de Duitse lerarenvereniging (DL) op om opnieuw na te denken over de manier waarop kunstmatige intelligentie in de klas wordt behandeld. De bond vindt dat leraren bijgeschoold moeten worden over het onderwerp.