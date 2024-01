IEA verwacht ook dit jaar schommelende gasprijs door grotere vraag

Het Europese gasverbruik stijgt dit jaar voor het eerst weer na twee jaar van daling. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) betekent dat dat de zorgen over blijvend hoge prijzen voor gas voorlopig aanhouden. De productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) valt namelijk tegen, waardoor er minder aanbod is om aan de groeiende vraag te voldoen.

Door de Russische inval van Oekraïne raakte de wereldwijde gasmarkt de afgelopen twee jaar verstoord, met hogere prijzen tot gevolg. Doordat met name in Europa bedrijven en consumenten op hun verbruik gingen letten, werd in 2022 minder gas verbruikt. Vorig jaar herstelde de vraag maar gedeeltelijk, ondanks flink gedaalde prijzen, met een groei van een half procent als resultaat. In Europa daalde het verbruik met 7 procent, tot het laagste niveau sinds 1995. Voor 2024 rekent het IEA op een verdere wereldwijde groei van 2,5 procent.

Met name lng heeft het gebrek aan Russisch gas opgevangen. Maar nadat de productie vorig jaar al was tegengevallen, rekent het IEA voor 2024 nog niet op een grote verbetering. “Pas na dit jaar komen er serieus meer lng-opties bij. Daardoor blijft het spannend in hoeverre het aanbod de gestegen vraag aankan”, zegt Keisuke Sadamori, directeur energiemarkten bij het IEA, dat waarschuwt voor blijvend schommelende prijzen.