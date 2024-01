Minister hoopt langverwachte 5G-veiling voor zomer af te ronden

Telecomaanbieders kunnen zich vanaf volgende maand melden voor de veiling van nieuwe landelijke 5G-frequenties voor supersnel mobiel internet. Dat meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) vrijdag. Zij hoopt de veiling met een minimale opbrengst van 170 miljoen euro voor de zomer af te ronden.

De aanbieders die frequentieruimte weten te bemachtigen, kunnen die als alles volgens plan loopt vanaf 1 augustus in gebruik nemen. Dat is later dan oorspronkelijk de planning was. Daarom is ook de minimale opbrengst voor de staatskas iets lager dan eerder werd gemeld.

Over de zogeheten 3,5 GHz-band waarvoor de vergunningen nu geveild worden, is veel te doen geweest. Om de weg vrij te maken voor ingebruikname voor 5G moest eerst een deal worden gesloten met satellietprovider Inmarsat, dat naar Griekenland verhuist. Ook andere gebruikers van deze frequentieband verzetten zich tegen de nieuwe verdeling.