Ook Transavia-reiziger gaat betalen voor rolkoffer als handbagage

Ook de Nederlandse budgetluchtvaartmaatschappij Transavia laat passagiers binnenkort betalen als ze een rolkoffer meenemen als handbagage. De ruimtes in de cabine zijn te klein en het bedrijf kan de extra inkomsten goed gebruiken, meldt Transavia aan reizigers. Jaren geleden begonnen concurrenten easyJet en Ryanair al met het rekenen van extra kosten voor een rolkoffer in de cabine.

Voortaan mogen reizigers alleen nog kosteloos tassen of andere bagagestukken meenemen als die onder de stoel passen. Grotere stukken handbagage, tot een maximaal gewicht van 10 kilo, mogen voor 10 euro per enkele reis mee in de cabine.

“Gebleken is dat de capaciteit in de bagagebakken vaak onvoldoende is om de stroom trolleys in de cabine tijdig en volledig te verwerken. Vaak moet lastminute bagage worden ingenomen om daarna in het ruim te plaatsen”, motiveert Transavia de verandering van de voorwaarden. “Verder is de wijziging van beleid nodig omdat we kampen met almaar hogere kosten, nog los van onze vlootvernieuwing. Zo moeten we bijvoorbeeld steeds meer betalen voor uitstootrechten en lopen onderhoudskosten op.”

De nieuwe regeling gaat vanaf 3 april in. Reizigers die voor die datum een vlucht boeken hoeven nog niet bij te betalen voor een rolkoffer aan boord, ook als ze na 3 april vliegen.