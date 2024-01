PostNL zakt na winstalarm op Damrak, Signify daalt na cijfers

PostNL behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs na een winstalarm. Het postbedrijf heeft vorig jaar minder pakketten bezorgd dan verwacht en verlaagde de verwachting voor de jaarwinst over 2023. Het bedrijf rekent nu op een winst van rond de 92 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 100 miljoen tot 130 miljoen euro. Het aandeel werd ruim 3 procent lager gezet.

Signify verloor 0,8 procent. Het verlichtingsbedrijf zag de omzet in het laatste kwartaal van 2023 dalen. Ook de nettowinst nam flink af. Signify heeft vooral last van een zwakke markt in China. In december kondigde het bedrijf al een grote reorganisatie aan, waarmee het 200 miljoen euro per jaar wil besparen. Volgens topman Eric Rondolat zullen er door die reorganisatie duizend banen verdwijnen, waarvan bijna de helft in Nederland. Vorig jaar verdwenen er al 2700 banen bij het concern.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 813,89 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 891,83 punten. De beurs in Parijs steeg 1,3 procent en Londen won 0,7 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,3 procent, na een onverwachte daling van het Duitse consumentenvertrouwen.

De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI waren de grootste dalers in de AEX met verliezen tot 3,2 procent. Beleggers reageerden op de resultaten van Intel. De Amerikaanse chipproducent gaf daarbij een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Eerder deze week zorgden de sterke resultaten van chipmachinemaker ASML nog voor forse koerswinsten in de chipsector. ABN AMRO ging aan kop in de AEX met een plus van dik 2 procent.

In de MidKap steeg Corbion 7 procent. Het speciaalchemiebedrijf verkoopt zijn emulgatoractiviteiten in de VS aan de Amerikaanse investeerder Kingswood voor 362 miljoen dollar. Emulgatoren zijn stoffen die helpen bij het mengen van twee stoffen die moeilijk mengbaar zijn.

In Parijs steeg LVMH bijna 7 procent. Het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De Franse cognacmaker Rémy Cointreau zag de verkopen afgelopen kwartaal flink dalen. Beleggers hadden echter een nog groter daling gevreesd en het aandeel werd 11 procent hoger gezet.

De euro was 1,0818 dollar waard, tegen 1,0835 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 76,79 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 0,5 procent minder op 82,05 dollar per vat.