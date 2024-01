PostNL ziet pakketstroom tegenvallen en geeft winstalarm

PostNL heeft vorig jaar minder pakketten bezorgd dan het bedrijf had verwacht. Ook bestelden Nederlanders meer artikelen bij grote Chinese webshops en aan die pakketten verdient PostNL minder. Daarom ziet de onderneming zich genoodzaakt haar verwachtingen voor de jaarwinst over 2023 naar beneden bij te stellen.

PostNL rekent er nu op over heel vorig jaar uit te komen op een winst rond de 92 miljoen euro. Dat is het resultaat voor aftrek van rente en belastingen. Volgens financieel directeur Pim Berendsen past dit cijfer precies bij de verwachtingen die PostNL bijna een jaar geleden naar buiten bracht, maar in de loop van vorig jaar had de onderneming haar winstprognose opgeschroefd naar 100 miljoen tot 130 miljoen euro.

Die laatste verwachtingen zijn volgens Berendsen nu niet langer haalbaar. PostNL is nog bezig met het uitwerken van zijn volledige jaarcijfers. Die brengt het bedrijf volgende maand naar buiten. Dan zal PostNL ook met nieuwe verwachtingen komen voor de prestaties in 2024.