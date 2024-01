Schiphol moet versneld uitstoot verlagen om klimaatdoel te halen

Schiphol moet veel minder CO2 uitstoten om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. In 2030 zou de uitstoot van de luchthaven met 30 procent omlaag moeten ten opzichte van 2019, in plaats van de 9 procent die Schiphol nu voor ogen heeft. Dat hebben het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en onderzoeksbureau CE onderzocht in opdracht van de luchthaven.

Schiphol wil deze fors hogere reductie halen door de vervuiler te laten betalen. Zo wil de luchthaven dat de Nederlandse vliegbelasting afstandsafhankelijk wordt. “20 procent van de vluchten, de langeafstandsvluchten, is tenslotte verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot”, stelt Schiphol, dat benadrukt dat dit in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ook al is ingevoerd.

Ook wil Schiphol businessclass en privévluchten extra belasten. De opbrengst van de vliegbelasting zou volgens de luchthaven gebruikt moeten worden om de Nederlandse luchtvaartsector versneld van fossiele brandstoffen af te helpen.

Daarnaast wil de luchthaven dat het Europese emissiehandelssysteem uitgebreid wordt naar intercontinentale vluchten. Nu geldt alleen voor vluchten binnen Europa dat luchtvaartmaatschappijen emissierechten moeten kopen voor de CO2-uitstoot die ze genereren. Ook pleit de luchthaven voor wereldwijde kerosinebelasting en een zogeheten bijmengverplichting via de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO.