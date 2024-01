Signify bij verliezers op Damrak na tegenvallende jaarcijfers

Verlichtingsbedrijf Signify eindigde vrijdag bij de grootste verliezers op de aandelenbeurs in Amsterdam. De maker van Philips-lampen kampte het afgelopen jaar met een omzetdaling van meer dan een tiende en waarschuwde voor blijvend lastige marktomstandigheden. Ook kondigde het bedrijf aan duizend banen te schrappen, waarvan ongeveer de helft in Nederland.

Beleggers zetten het aandeel ruim 5 procent lager. Analisten van ING vinden de vooruitzichten voor de verkopen voor de komende kwartalen tegenvallen. Ze wijzen er tegelijkertijd op dat de reorganisatie voldoende mogelijkheden biedt om de kosten te verlagen om de winstmarges te beschermen.

Signify was niet het enige bedrijf dat met voor beleggers teleurstellend nieuws kwam. Post- en pakketbezorger PostNL waarschuwde de financiële markten dat de winst over heel 2023 waarschijnlijk lager is uitgevallen dan eerder werd voorspeld. Dat is het gevolg van lager dan verwachte aantallen pakketten die PostNL heeft bezorgd.

De AEX-index eindigde hoger, met was- en voedingsmiddelenconcern Unilever (plus 2,5 procent) als grootste winnaar. De graadmeter van de 25 grootste beursfondsen op het Damrak won 0,4 procent tot 817,74 punten en kroop dichter bij een mogelijk nieuwe recordstand.

De MidKap steeg 0,8 procent tot 902,04 punten. Van grote invloed daarop was de sterke stijging van Corbion, een fabrikant van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. Het aandeel won ruim 9 procent nadat het bedrijf bekend had gemaakt een onderdeel te verkopen dat emulgatoren maakt.

Bij de kleinere fondsen ging Avantium bijna 8 procent omlaag. De ontwikkelaar van bioplastics haalt 50 miljoen euro op door bestaande aandeelhouders nieuwe aandelen te verkopen. Die zogeheten claimemissie is al volledig onderschreven en onder andere pensioenbelegger APG doet mee. Het belang van aandeelhouders die niet meedoen aan die nieuwe kapitaalronde kan daardoor verwateren.

In Parijs steeg LVMH bijna 13 procent. Het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De Franse cognacmaker Rémy Cointreau zag de verkopen afgelopen kwartaal flink dalen, maar steeg toch meer dan 15 procent omdat de teruggang volgens beleggers meeviel.

De euro steeg zo’n 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0864 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 76,34 dollar per vat. Brentolie daalde ruim 1 procent in prijs tot 81,61 dollar per vat.