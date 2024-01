Signify schrapt duizend banen, waarvan bijna helft in Nederland

Verlichtingsbedrijf Signify gaat duizend banen schrappen, waarvan bijna de helft in Nederland. Dat heeft topman Eric Rondolat gezegd in een toelichting op de jaar- en kwartaalcijfers. De voormalige lichtdivisie van Philips kampt met uitdagende marktomstandigheden.

Het banenverlies maakt deel uit van een eerder aangekondigde reorganisatie die een besparing van 200 miljoen moet opleveren. Vorig jaar verdwenen al 2700 banen bij het bedrijf.

Volgens topman Rondolat zijn de bezuinigingen onontkoombaar. “Als je kijkt naar onze kosten als percentage van de omzet zitten we op 31 procent aan het eind van 2023. Dat is veel te hoog.” Signify kampt volgens Rondolat vooral met tegenvallende resultaten in China, de op één na grootste markt van het bedrijf.

De omzet van Signify daalde vorig jaar met bijna 11 procent tot 6,7 miljard euro. Rondolat verwacht dat de uitdagende omstandigheden dit jaar zullen aanhouden, maar zegt vertrouwen te hebben in de gekozen strategie. “In het afgelopen kwartaal hebben we een nieuw bedrijfsmodel en maatregelen geïntroduceerd die onze prestaties zullen verbeteren.”

Voorheen opereerde Signify onder de naam Philips Lighting. Het bedrijf ging in 2016 naar de beurs, waarna de bedrijfsnaam veranderd werd in Signify.