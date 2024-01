Spirit Airlines verliest weer op Wall Street door overnamezorgen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is vrijdag fors minder waard geworden op de aandelenbeurs in New York. Branchegenoot JetBlue liet weten een eerder beklonken overnamedeal met de budgetmaatschappij waarschijnlijk te willen verbreken. Spirit Airlines verloor daarop bijna 14 procent aan beurswaarde.

Spirit Airlines ging eerder deze maand ook al flink onderuit nadat een rechter de overname had verboden. Nu het waarschijnlijk te lang duurt om goedkeuring te krijgen voor de samenvoeging met JetBlue wil dat bedrijf een punt zetten achter de poging om zijn concurrent voor 3,8 miljard dollar over te nemen. JetBlue eindigde de handelssessie 3,6 procent hoger.

Het algehele beeld op de New Yorkse handelsvloeren was gemengd in de aanloop naar een nieuw rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 38.109,43 punten. De brede S&P 500 zakte juist 0,1 procent tot 4890,97 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 15.455,36 punten.

Rendementen op Amerikaanse schuldpapieren stegen juist, wat betekent dat die obligaties in waarde daalden. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat de Federal Reserve nog geen grote haast zal hebben bij het verlagen van de rentes, die eerder drastisch werden verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie.

De kwartaal- en jaarcijfers van enkele grote bedrijven trokken ook de aandacht. Intel ging hard onderuit kwam na een sterk kwartaal met voorspellingen over de eerste drie maanden van 2024 die tegenvielen. Het chipconcern zakte bijna 12 procent. De fabrikant van chipapparatuur KLA, die ook met cijfers kwam, zakte 6,6 procent. Ook dit chipbedrijf gaf tegenvallende verwachtingen af voor de omzet en winst voor het huidige kwartaal.

Visa zakte 1,7 procent door een tegenvallende omzetverwachting. De creditmaatschappij boekte afgelopen kwartaal wel meer winst dan verwacht. Concurrent American Express verraste beleggers juist positief met zijn winstvooruitzichten en won 7 procent.

Levi Strauss won 1,3 procent. Het jeansmerk gaat wereldwijd 10 tot 15 procent van zijn personeel schrappen na tegenvallende resultaten. Bij het bedrijf werken meer dan 19.000 mensen.

De olieprijzen stegen na eerdere verliezen. Houthi-rebellen in Jemen zeggen een olietanker voor de kust van het land te hebben geraakt, wat zorgen aanwakkerde over wereldwijde olietransporten. Een vat Brentolie won 1,4 procent tot 83,59 dollar. Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder en kostte 77,95 dollar per vat.