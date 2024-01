Texas weert Barclays van obligatiedeals om milieubeleid

De Britse bank Barclays mag voorlopig niet meewerken aan deals rond obligaties die lokale overheden in Texas uitgeven. De Amerikaanse staat voerde in 2021 wetgeving in om bedrijven te straffen als ze uit milieuoverwegingen hun dienstverlening aan de olie-industrie beëindigen. Barclays weigerde de Texaanse autoriteiten antwoord te geven over zijn eigen duurzaamheidsbeleid, dus gaat de lokale hoofdaanklager Ken Paxton ervan uit dat de kredietverstrekker de lokale wet overtreedt.

Het Texaanse verbod op het boycotten van de olie-industrie kan meer banken raken. Paxton maakte vorig jaar bekend banken die deel uitmaken van de Net Zero Banking Alliance extra te controleren. Het gaat om een groep van meer dan 141 banken die beloven mee te werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

Volgens financieel persbureau Bloomberg behoorde Barclays vorig jaar tot de top tien van actiefste banken als het op deals rond Texaanse overheidsobligaties aankomt. De uitsluiting kan financieel pijn doen, want Texas is een groeimarkt door de bevolkingsgroei en aanleg van nieuwe infrastructuur in de staat.