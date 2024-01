Topman OpenAI in Zuid-Korea voor gesprekken met chipbedrijven

Topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI is in Zuid-Korea voor gesprekken met de grote chipbedrijven Samsung en SK Hynix. Altman kwam donderdag aan in Seoul en is vrijdag op bezoek bij een chipfabriek van Samsung. Altman zou plannen hebben om eigen fabrieken op te zetten voor de productie van chips voor gebruik bij kunstmatige intelligentie (AI).

Samsung en SK Hynix behoren tot de grootste chipproducenten ter wereld. Altman praat met verschillende topbestuurders van Samsung en ook de topman van SK Hynix, aldus Bloomberg.

Door de sterke opkomst van AI is er grote vraag naar krachtige chips die voldoende rekenkracht hebben voor de datamodellen die nodig zijn bij kunstmatige intelligentie.

Altman heeft geregeld gezegd dat OpenAI moeite heeft om aan genoeg chips te komen. Daarom zou hij miljarden willen ophalen bij investeerders in onder meer het Midden-Oosten om een eigen netwerk van chipfabrieken op te zetten.