Vakbond FNV schrikt van omvang banenreductie Signify

Vakbond FNV schrikt van de omvang van de banenreductie die verlichtingsbedrijf Signify heeft aangekondigd. FNV-bestuurder Karin Veugelers wist al dat de voormalige lampentak van Philips wilde gaan reorganiseren. “Maar wij hadden eerder aan een impact van 200 tot 300 banen in Nederland gedacht dan 500”, zegt de vakbondsbestuurder in een eerste reactie.

Signify-topman Eric Rondolat kondigde vrijdagochtend in een call met journalisten aan dat zijn bedrijf wereldwijd duizend banen gaat schrappen, waarvan bijna de helft in Nederland. De onderneming kampt naar eigen zeggen met uitdagende marktomstandigheden.

Veugelers vindt de aankondiging zuur omdat het bedrijf wel nog steeds winst maakt. “Wij hebben de indruk dat dit puur is om het aandeel op te krikken en te zorgen voor meer dividend voor de aandeelhouders. Daar betalen de werknemers de prijs voor.”

Signify telt volgens FNV rond de 2000 medewerkers in Nederland. Hier heeft het bedrijf onder meer een onderzoeksafdeling. Ook werkt hier veel kantoorpersoneel. Veugelers zegt dat er ook nog een hele kleine productiefaciliteit is in Maarheeze voor het maken van traditionele verlichting. Maar daarvan was al bekend dat de fabriek dit jaar zou worden gesloten.