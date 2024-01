Vakbonden schrikken van omvang banenreductie Signify

Vakbonden FNV en De Unie schrikken van de omvang van de banenreductie die verlichtingsbedrijf Signify heeft aangekondigd. FNV-bestuurder Karin Veugelers wist al dat de voormalige lampentak van Philips wilde gaan reorganiseren. “Maar wij hadden eerder aan een impact van 200 tot 300 banen in Nederland gedacht dan 500”, zegt de vakbondsbestuurder in een eerste reactie.

Ook Suat Koetloe van vakbond De Unie reageert verbolgen. “Wij waren als vakbond hierover niet geïnformeerd”, aldus Koetloe, die via de media over de reorganisatie moest vernemen.

Signify-topman Eric Rondolat kondigde vrijdagochtend in een call met journalisten aan dat zijn bedrijf wereldwijd duizend banen gaat schrappen, waarvan bijna de helft in Nederland. De onderneming kampt naar eigen zeggen met uitdagende marktomstandigheden.

Veugelers vindt de aankondiging zuur omdat het bedrijf nog steeds winst maakt. “Wij hebben de indruk dat dit puur is om het aandeel op te krikken en te zorgen voor meer dividend voor de aandeelhouders. Daar betalen de werknemers de prijs voor.”

Signify telt volgens de bonden rond de 2000 medewerkers in Nederland. Hier heeft het bedrijf onder meer een onderzoeksafdeling. Ook werkt hier veel kantoorpersoneel. Veugelers zegt dat er ook nog een hele kleine productiefaciliteit is in Maarheeze voor het maken van traditionele verlichting. Maar daarvan was al bekend dat de fabriek dit jaar zou worden gesloten.

Koetloe benadrukt dat er de afgelopen jaren al honderden banen verdwenen bij de Nederlandse tak van het bedrijf. “Het lijkt wel op een ‘salamitactiek’. Telkens gaat er een klein beetje vanaf, zodat het onder de radar blijft en het niet in de media komt.”

“Waar gaat het heen met dit bedrijf? Is er nog wel een goed doordachte strategie”, vraagt Koetloe zich nu af. Het is nog niet duidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er dit keer zullen vallen. “Maar dit gaat om hoogopgeleide mensen met veel kennis. Ik denk dat veel medewerkers, ook als ze er niet uit hoeven, gaan nadenken of ze nog wel bij Signify willen blijven werken.”