Winstalarm PostNL en cijfers Signify centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar postbedrijf PostNL en verlichtingsconcern Signify. PostNL heeft vorig jaar minder pakketten bezorgd dan verwacht en verlaagde daardoor de verwachting voor de jaarwinst over 2023. Het bedrijf rekent nu een jaarwinst van rond de 92 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 100 miljoen tot 130 miljoen euro.

Signify zag de omzet in het laatste kwartaal van 2023 dalen. Ook de nettowinst nam flink af. Signify heeft vooral last van een zwakke markt in China. In december kondigde het bedrijf al een grote reorganisatie aan, waarmee het bedrijf 200 miljoen euro per jaar wil besparen. Volgens topman Eric Rondolat zullen er door die reorganisatie 1000 banen verdwijnen. Vorig jaar verdwenen er al 2700 banen bij het bedrijf.

Verder wordt op de beursvloeren uitgekeken naar het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve en de persoonlijke bestedingen in de Verenigde Staten in december. Die cijfers spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook kauwen beleggers nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). ECB-president Christine Lagarde gaf daarbij aan dat het nog te vroeg is om te praten over een renteverlaging.

De AEX-index koerst af op een lager begin, na de sterke opmars in de afgelopen twee dagen waarbij de hoofdindex tot ruim boven de 800 punten wist te stijgen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen openen. De Aziatische aandelen lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging 1,3 procent lager het weekeinde in. De beurs in Hongkong zakte 1,3 procent. De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s gingen verder omlaag door de teleurstellende resultaten van Tesla.

In de chipsector zal mogelijk worden gereageerd op de resultaten van Intel. De Amerikaanse chipproducent gaf daarbij een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal.

Speciaalchemiebedrijf Corbion kondigde aan zijn emulgatoractiviteiten in de VS te verkopen aan de Amerikaanse investeerder Kingswood voor 362 miljoen dollar. Emulgatoren zijn stoffen die helpen bij het mengen van twee stoffen die moeilijk mengbaar zijn. Vastgoedbedrijf WDP zag de winst vorig jaar sterk stijgen en keert meer dividend uit.

De euro was 1,0824 dollar waard, tegen 1,0835 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 76,77 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 0,5 procent minder op 82,01 dollar per vat.