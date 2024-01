Boeing levert eerste 737 MAX-toestel aan China in bijna vijf jaar

Voor het eerst in bijna vijf jaar heeft Boeing een nieuw 737 MAX-toestel geleverd aan een luchtvaartmaatschappij in China. Het vliegtuig, een 737 MAX 8, landde zaterdagochtend op de internationale luchthaven Guangzhou Baiyun in het zuidoosten van het land, is te zien op de website Flightradar. De levering aan China Southern Airlines is een zeldzaam lichtpuntje voor Boeing na het incident met een losgeraakt deurpaneel eerder deze maand.

China hield MAX-toestellen aan de grond na twee ongelukken met de MAX 8 in 2018 en 2019. Daarbij kwamen bijna 350 mensen om. Het Aziatische land, een van de snelst groeiende luchtvaartmarkten, gaf Boeing vorige maand weer toestemming om MAX-vliegtuigen te leveren.

Naar schatting gaan dit jaar 64 vliegtuigen van het type MAX-8 naar Chinese luchtvaartmaatschappijen en volgend jaar nog eens 58, laten gegevens van het in luchtvaartdata gespecialiseerde bedrijf Cirium zien. In totaal hebben Chinese vliegtuigmaatschappijen zeker 209 MAX-toestellen besteld.

Sinds het incident met het deurpaneel met een 737 MAX 9 moest Boeing een aantal tegenslagen verwerken. Het deurpaneel bleek los te zijn geraakt door loszittende bouten en ook in andere vliegtuigen zijn losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hield daarom toestellen van hetzelfde type aan de grond.

De toezichthouder keurde deze week een inspectieprotocol goed en de vliegtuigen mogen nu weer worden gebruikt. Luchtvaartmaatschappijen moeten de bouten, fittingen en andere componenten van de vliegtuigen met dat protocol extra goed controleren. Alaska Airlines voerde vrijdag weer zijn eerste vlucht met de MAX 9 uit. Het incident met het deurpaneel gebeurde tijdens een vlucht van deze vliegmaatschappij.