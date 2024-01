ECB-bestuurslid staat open voor mogelijke renteverlaging in april

Bestuurslid Gediminas Šimkus bij de Europese Centrale Bank (ECB) staat open voor een eventuele renteverlaging in april. Hij zegt dat hij minder optimistisch is dan de markten over een eventuele renteverlaging in het voorjaar, maar dat hij wel kijkt naar de cijfers die in de tussentijd binnenkomen.

“Des te verder we het jaar 2024 ingaan, des te groter de kans op een verlaging wordt”, zegt Šimkus. Naast ECB-bestuurslid is hij ook president van de centrale bank van Litouwen.

De visie van Šimkus staat haaks op wat de ECB donderdag zei over het tijdstip van een renteverlaging. De centrale bank besloot deze week om de rente op het huidige hoge niveau te houden van 4 procent. ECB-president Christine Lagarde zei dat het nog te “prematuur” is om het te hebben over een renteverlaging. Daarbij benadrukte ze dat een volgende rentestap afhankelijk is van hoe bijvoorbeeld de prijzen in de eurozone zich blijven ontwikkelen. Tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos zei ze “het waarschijnlijk te achten” dat de rente deze zomer omlaaggaat.