Ex Jeff Bezos verkocht 65 miljoen aandelen in Amazon

De ex-vrouw van Amazon-oprichter Jeff Bezos, MacKenzie Scott, heeft vorig jaar 65,3 miljoen aandelen in het concern verkocht. Na de scheiding in 2019 ontving zij 4 procent van de aandelen in Amazon, wat haar toen een van de rijkste vrouwen van de wereld maakte. Ze beloofde om de helft van haar fortuin te doneren aan goede doelen.

De aandelen die Scott vorig jaar van de hand deed, waren ongeveer een kwart van haar belang in Amazon. Die waren samen 10,4 miljard dollar waard, ruim 9,5 miljard euro, op het moment dat de beurzen vrijdag sloten. Scott was niet bereikbaar voor commentaar.

De filantrope heeft inmiddels meer dan 16,5 miljard dollar gedoneerd aan goede doelen. Zo gaf ze in 2020 ruim 4 miljard dollar aan voedselbanken en noodhulp door de coronacrisis. Bezos zei twee jaar geleden dat hij het grootste deel van zijn geld schenkt aan goede doelen. Hij stelde vooral geld te willen geven aan de strijd tegen klimaatverandering.