Extreemrechts kan economie Duitsland schaden, zegt bank-topman

De groei van extreemrechts in Duitsland kan de economie schaden, waarschuwt topman Christian Sewing van Deutsche Bank. “Haat en racisme moeten geen plek hebben in ons land. Vanuit economisch perspectief zijn er ook vele redenen om hiertegen in opstand te komen”, zegt de hoogste baas van de grootste bank van Duitsland in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Investeerders uit het buitenland komen af op de “betrouwbare democratische waarden en structuren” van het land, zegt hij. Maar zij vragen zich nu volgens hem af of ze daar op de lange termijn op kunnen vertrouwen.

Volgens peilingen kan de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) de grootste partij worden bij verkiezingen in drie deelstaten later dit jaar. Die partij is onder meer tegen de komst van buitenlanders en tegen de Europese Unie. Over arbeidsmigranten zegt Sewing dat Duitsland alleen het tekort aan geschoolde werknemers kan aanpakken “als we een aantrekkelijke bestemming zijn voor geschoolde werkers uit het buitenland”.

Een van de leiders van AfD, Alice Weidel, pleitte onlangs voor een referendum over het EU-lidmaatschap van Duitsland. Maar overwegingen om uit de EU te stappen zijn volgens Sewing, die ook voorzitter is van de Vereniging van Duitse Banken (BdB), “zeer gevaarlijk, ondoordacht en economische onzin”. Europa is “de grootste troefkaart die we hebben in de wereldwijde economie”. De negatieve gevolgen van de Brexit voor de Britse economie zijn maar al te duidelijk, zegt hij daarbij.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz uitte zaterdag zijn bezorgdheid over de opkomst van extreemrechts in Duitsland. De brancheorganisatie voor machine- en fabrieksbouw VDMA had eerder deze week ook al kritiek op de ideeën van AfD. De plannen tegen de EU en buitenlanders zouden de welvaart van de grootste economie van Europa bedreigen, aldus de werkgeversgroep.