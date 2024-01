Grote treinstaking Duitsland eindigt eerder op maandag

De grote zesdaagse staking van treinmachinisten in Duitsland eindigt maandagochtend vroeg al in plaats van aan het begin van de avond, meldt vakbond GDL. De werkonderbreking van personeelsleden van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) zorgt in dat land voor enorme verstoringen in het persoonsvervoer en goederenvervoer. De meeste treinen in het land rijden niet door de staking.

Machinisten zouden eigenlijk het werk neerleggen tot en met maandag 18.00 uur, maar de vakbond laat nu weten dat de leden staken tot maandag 01.00 uur in de nacht.

De staking begon afgelopen dinsdag in het goederenvervoer en woensdag in het personenvervoer. Het is de langste staking op het Duitse spoor ooit. Vakbondsleden van GDL willen met de werkonderbreking afdwingen dat ze van DB een hoger loon krijgen om de gestegen inflatie. Ook willen ze een kortere werkweek van 35 uur voor datzelfde loon.

Tijdens de staking rijden er ook geen treinen tussen Nederland en Duitsland, meldde de NS maandag. Het gaat onder meer om alle ICE International-treinen naar Duitsland en de intercity naar Berlijn. Ook de treinen van Arriva tussen Heerlen en de Duitse stad Aken vallen uit.