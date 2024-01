VS komen met miljardensteun voor chipmakers, zeggen ingewijden

De Amerikaanse regering komt binnenkort met miljarden aan nieuwe subsidies voor chipmakers als Intel en het Taiwanese TSMC, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ). Volgens leidinggevenden in de chipindustrie is de financiële steun veel groter dan de Verenigde Staten eerder in die sector staken. Met de nieuwe subsidie wil de regering van president Joe Biden de chipproductie meer in de VS laten plaatsvinden.

De subsidies maken deel uit van de zogeheten Chips Act. Daarmee wil de VS de productie van chips terugbrengen in eigen land en voorkomen dat de sector groeit in China. Door de productie naar de VS te verplaatsen kan het land ook voorkomen dat het weer te maken krijgt met een groot chiptekort, zoals in 2021 het geval was. Dat tekort kostte Amerikaanse bedrijven honderden miljarden aan inkomsten.

Naar verwachting wordt de financiële steun komende weken toegekend. Mogelijk gaat ook steun naar chipbedrijven Texas Instruments, Micron Technology en GlobalFoundries. Vanuit de Chips Act gaf de Amerikaanse regering eerder 35 miljoen dollar steun aan het Britse lucht- en ruimtevaartbedrijf BAE Systems.