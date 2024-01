Drukke beursweek met veel bedrijfscijfers en rentebesluit Fed

Beleggers kunnen zich opmaken voor een drukke week. Zo komen op de Amsterdamse beurs resultaten van onder meer Philips, KPN, Shell en ING naar buiten. In de Verenigde Staten staan de kwartaalcijfers van grote techconcerns als Apple, Facebook-moeder Meta en Google-eigenaar Alphabet op de planning. En bovenop al die bedrijfscijfers komt de Amerikaanse Federal Reserve met een nieuw rentebesluit.

Over het algemeen is de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank snel zal beginnen met het verlagen van de rente. Zo komt de inflatie in de grootste economie ter wereld steeds dichter in de buurt van de doelstelling van 2 procent. Het is echter nog onduidelijk wanneer die verlaging er precies aan zit te komen. Sommige analisten en beleggers denken mogelijk al in maart, anderen gaan uit van pas daarna. Waar wel consensus over is, is dat de Fed het rentetarief woensdag naar verwachting nog zal handhaven.

Bij de resultaten van Philips, die maandag verschijnen, zal de aandacht onder meer weer uitgaan naar de slepende kwestie met defecte slaapapneu-apparaten. Die gaat over het terugroepen van miljoenen apparaten waarvan isolatieschuim kon loslaten. De affaire heeft het zorgtechnologieconcern al honderden miljoenen aan vergoedingen gekost. Verder verwachten analisten dat Philips in 2023 wederom verlies heeft geleden, al zal dat wel fors minder zijn dan het jaar daarvoor.

In de Verenigde Staten komt Apple donderdag na de slotbel op Wall Street met kwartaalresultaten. Het bedrijf achter de iPhone en iPads heeft te maken met verkopen die teruglopen in China, een belangrijke markt voor het bedrijf. Apple ervaart in dat land veel concurrentie, maar heeft ook te maken met een verbod voor Chinese overheidsmedewerkers om iPhones mee te nemen naar het werk. Daarnaast kende de verkoop van Apples nieuwe iPhone 15 vorig jaar een trage start.

Naast de grote techbedrijven komt ook Boeing deze week met cijfers. Doordat de vraag naar vliegtuigen nog altijd flink in de lift zit, is de verwachting dat de vliegtuigfabrikant daarvan heeft geprofiteerd. Beleggers zullen daarentegen met name kijken naar de vooruitzichten van Boeing. Zo heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloten dat de fabrikant zijn productie van de 737 MAX niet mag uitbreiden, het best verkopende toestel van het bedrijf. De 737 MAX 9 raakte eerder in opspraak nadat een deurpaneel was losgeraakt tijdens een vlucht. Inmiddels mogen de toestellen van dat type weer vliegen.