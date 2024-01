Energieverspilling door vol Duits stroomnet, zegt netbeheerder

Het opwekken van windenergie in de Duitse Noordzee wordt beperkt door de schaarse ruimte op het stroomnet in Duitsland. Dat heeft operationeel topman Tim Meyerjürgens van netbeheerder TenneT zondag gezegd in een interview met persbureau dpa.

Door knelpunten op het elektriciteitsnet in Duitsland is de hoeveelheid getransporteerde windenergie vanaf de Noordzee afgenomen met ruim 19 terawattuur. Dat is ongeveer 9 procent minder dan een jaar eerder en komt overeen met de energievraag van zo’n 6 miljoen huishoudens. De duurzaam opgewekte energie komt daardoor niet in het zuiden van het land terecht, waar deze juist nodig is voor de vele grote industriële bedrijven aldaar.

“Door de aanhoudende talrijke knelpunten in het elektriciteitsnet op het land, moet de (stroom van) grote windmolenparken in de Noordzee in toenemende mate worden teruggeschroefd”, aldus Meyerjürgens. Tegelijkertijd merkt de TenneT-topman dat er vrijwel geen conventionele elektriciteitscentrales in het noorden van Duitsland zijn die hun productie terugschroeven.

Meyerjürgens roept dan ook op tot meer haast bij de uitbreiding van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door het aanleggen van elektriciteitssnelwegen. Duitse economen en bedrijven uit de sector voorspellen dat er de komende jaren miljarden euro’s nodig zijn om die plannen te verwezenlijken.