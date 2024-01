Knot: kennismigranten van toegevoegde waarde Nederlandse economie

Kennismigranten die naar Nederland komen om te werken zijn van toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Het is dan ook aan de overheid om ervoor te zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor hen. Dat zei de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, in het televisieprogramma Buitenhof.

Knot reageerde daar op vragen over uitspraken van topman Peter Wennink van chipmachinefabrikant ASML. Wennink heeft zijn zorgen geuit over stemmen in politiek Den Haag om het aantal arbeidsmigranten naar Nederland te beperken. Het bedrijf is namelijk gebaat bij voldoende gekwalificeerde mensen die niet alleen uit Nederland afkomstig zijn.

Volgens Knot leveren kennismigranten “bovengemiddelde groei op voor onze economie en onze welvaart”. “Het laatste wat we moeten doen, is met onze rug naar Europa gaan staan. Wij profiteren als geen ander van Europese integratie en de integratie uit landen buiten Europa. We moeten niet de kip met de gouden eieren gaan slachten”, aldus de centralebankpresident.

Waar de overheid volgens hem wel kritisch naar moet kijken, zijn de gevolgen van een groeiende economie. Hij verwees daarbij onder meer naar het volle elektriciteitsnet, het volle wegennet en de stikstofruimte. Daar zitten de knelpunten, aldus Knot. “Het kabinet moet zich erop richten die weg te werken.”