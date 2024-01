Knot mist in lonen ‘laatste puzzelstukje’ voor renteverlaging ECB

Het enige stukje dat nog ontbreekt in de rentepuzzel van de Europese Centrale Bank (ECB), is dat de loongroei zich aanpast aan de inflatie. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in het televisieprogramma Buitenhof. “Zodra dat stukje op zijn plaats valt, kunnen we de rente wat verlagen.”

Vooralsnog is dat echter niet het geval, constateert Knot, die tevens een van de beleidsbepalers is bij de ECB. Hij geeft de voorkeur aan een loongroei van 2,5 procent bij een inflatie van 2 procent. Maar de laatste loongroei in Europa kwam volgens hem uit op 5 procent en voor Nederland zelfs op 7 procent.

Voor de komende jaren verwacht Knot dat die groei nog hoger zal zijn dan de inflatie. Daarmee herstelt de koopkracht van Nederlandse huishoudens, wat volgens hem wel in lijn kan zijn met een terugkeer naar de ECB-doelstelling van 2 procent inflatie. Zo bieden de winstmarges van bedrijven “nog wel enige ruimte om hogere lonen te kunnen betalen”, stelde de centralebankpresident. “Maar het is wel een dun pad”, plaatste hij daar als kanttekening bij. Want als bedrijven die loonsverhogingen niet kunnen opbrengen, zullen zij hun prijzen weer omhoog gooien.

De ECB-beleidsbepaler liet zich eerder deze maand op het World Economic Forum ook al uit over lonen in relatie tot het rentebeleid van de ECB. Vorig jaar waarschuwde hij nog voor een dreigende loon-prijsspiraal. Dat betekent dat mensen door een hoger salaris meer kunnen uitgeven, wat de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt verder opdrijft. Met een hogere inflatie tot gevolg.