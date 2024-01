X wil met nieuw kantoor schadelijke content checken

Socialmediaplatform X wil een kantoor openen waar honderd moderators de inhoud op de website gaan controleren. De focus van dit ‘kenniscentrum voor vertrouwen en veiligheid’ komt te liggen op het bestrijden van seksueel misbruik van kinderen. Opvallend is dat eigenaar Elon Musk na de overname van X juist nog flink bezuinigde op moderatie.

X heeft niet bekendgemaakt wanneer het nieuwe kantoor zijn deuren zal openen. Maar naar eigen zeggen heeft het bedrijf het uitbannen van seksuele uitbuiting van kinderen vorig jaar een “topprioriteit” gemaakt. Zo heeft het platform in 2023 meer dan 12 miljoen accounts geschorst om regels die in het kader hiervan zijn overtreden. Dat zijn ruim 2 miljoen accounts meer dan een jaar eerder. Ook in 2024 blijft de focus liggen op dit onderwerp, aldus X in een blogbericht.

Miljardair Elon Musk kocht X, het toenmalige Twitter, in oktober 2022. In de periode daarna nam hij afscheid van een groot deel van het wereldwijde personeel. Onder hen bevonden zich relatief veel moderators die zich bezighielden met het verwijderen van berichten die ingaan tegen de regels van het platform.

X-topvrouw Linda Yaccarino moet woensdag verschijnen voor een senaatscommissie in Washington voor een hoorzitting. Die gaat over de onlineveiligheid voor kinderen. Yaccarino wordt daarbij vergezeld door de topmannen van andere socialmediabedrijven, als Meta en TikTok.