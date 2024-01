Aandacht voor cijfers Philips aan begin drukke beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern, dat kampt met een slepende kwestie over zijn defecte slaapapneu-apparaten, wist in het vierde kwartaal weer winst te boeken. De omzet viel wel terug. Het jaarverlies werd teruggedrongen tot 463 miljoen euro, van een min van 1,6 miljard euro in 2022.

Het bedrijf heeft sinds 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten moeten terugroepen omdat isolatieschuim kon loslaten, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van patiënten. De affaire kostte Philips al honderden miljoenen aan vergoedingen voor de defecte machines. Philips heeft daarbij een schikking getroffen met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, waarvoor het bedrijf in het afgelopen kwartaal een last in de boeken heeft gezet van 363 miljoen euro.

De deal met de Amerikaanse autoriteiten biedt een routekaart met doelstellingen voor Philips om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Totdat Philips aan die eisen heeft voldaan, zal het bedrijf in de VS geen nieuwe slaapapneu-apparaten of andere apparaten voor ademhalingszorg verkopen.

Beleggers maken zich verder op voor een drukke week. Zo komen op de Amsterdamse beurs onder meer de AEX-fondsen KPN, Shell en ING met cijfers. Ook komt de Amerikaanse Federal Reserve woensdag met een nieuw rentebesluit.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De Aziatische aandelen gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus en de beurs in Hongkong klom ook 0,8 procent. De handel in het aandeel Evergrande werd stilgelegd na een koersval van bijna 21 procent. Beleggers schrokken van het besluit van een rechtbank in Hongkong om het door schulden geplaagde Chinese vastgoedconcern te ontmantelen.

Ebusco waarschuwde dat een deel van de omzet in 2023 door onvoorziene omstandigheden zal worden doorgeschoven naar 2024. Mede door de vertraagde leveringen van elektrische bussen zal de omzet dit jaar uitkomen op meer dan 325 miljoen euro, tegen een eerdere verwachting van ruim 300 miljoen euro. Daarnaast heeft Ebusco op verzoek van topman Peter Bijvelds, Frank Meurs voorlopig benoemd tot medetopman van het bedrijf.

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0864 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 78,22 dollar per vat. Brentolie klom ook 0,3 procent in prijs, tot 83,80 dollar per vat.