Berlijns warenhuis KaDeWe vraagt bescherming tegen schuldeisers

Het beroemde Berlijnse warenhuis KaDeWe, voluit het Kaufhaus des Westens, heeft bescherming aangevraagd tegen schuldeisers. Volgens het bedrijf, waartoe ook de warenhuizen Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München behoren, is er wel goede hoop op een doorstart.

Sinds de opening in 1907 is het warenhuis bij de Berlijnse Wittenberg Platz, niet ver van het treinstation Zoologischer Garten, een symbool geworden van de Duitse hoofdstad en tevens een grote toeristische trekpleister. Qua verkopen gaat het de laatste tijd beter dan ooit tevoren, laat de onderneming weten. Maar “exorbitant hoge huren” zouden het “vrijwel onmogelijk” maken om “winstgevend te opereren”.

Volgens het Duitse persbureau dpa heeft KaDeWe een soort faillissementsaanvraag ingediend die typerend is voor bedrijven met goede vooruitzichten op voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Het is de bedoeling dat de winkels voorlopig open blijven.

KaDeWe is voor bijna de helft eigendom van vastgoedconcern Signa dat al enige tijd in grote financiële problemen verkeert. Dat bedrijf is tevens eigenaar van de grote Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, die enkele weken geleden het faillissement aanvroeg en dringend op zoek is naar nieuwe eigenaren.

Bij KaDeWe in Berlijn werken ongeveer negenhonderd mensen. Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München tellen respectievelijk tweehonderd en driehonderd medewerkers. Op het hoofdkantoor van het bedrijf in Berlijn werken ook nog eens driehonderd mensen.