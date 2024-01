Deutsche Bahn rijdt weer normale dienstregeling na lange staking

Deutsche Bahn (DB) rijdt maandag weer een normale dienstregeling nu de lange staking op het Duitse spoor is beëindigd. Volgens het staatsspoorbedrijf zijn er soms nog wel enige beperkingen met het treinverkeer.

De staking bij het personenvervoer op het Duitse spoor begon vorige week woensdagochtend. Op maandagochtend vroeg werd de staking gestopt. Daarmee zette spoorvakbond GDL eerder een punt achter de actie dan eigenlijk was gepland, want oorspronkelijk zou tot maandagavond 18.00 uur gestaakt worden. GDL is in een slepend conflict verwikkeld met DB over hogere lonen en kortere werkweken voor machinisten en ander spoorpersoneel.