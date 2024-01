Koers stofzuigermaker iRobot onderuit na schrappen overname

Robotstofzuigermaker iRobot is maandag hard onderuitgegaan op de Amerikaanse beurs door het afblazen van de overname door Amazon. De Amerikaanse technologiereus zag geen mogelijkheden meer voor de deal nadat Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteiten hun zorgen erover hadden geuit. Vlak na de opening van Wall Street kelderde iRobot meer dan 11 procent, Amazon werd door beleggers juist een fractie hoger gezet.

De aandelenbeurzen in New York lieten verder weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de grote hoeveelheid bedrijfresultaten die later in de week naar buiten komen. Zo zullen onder meer de grote techbedrijven Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook-eigenaar Meta Platforms en Amazon de boeken openen. Ook komt de Amerikaanse Federal Reserve woensdag met het eerste rentebesluit in 2024.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente deze week nog onveranderd zal laten. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat de centrale bank zal gaan zeggen over toekomstige rentestappen. Op de financiële markten wordt al volop gespeculeerd dat de Fed dit jaar de rente zal gaan verlagen. Aangezien lagere rentetarieven over het algemeen gunstig zijn voor de waarderingen van aandelen, zijn de aandelenbeurzen op Wall Street in de afgelopen tijd gestegen tot nieuwe recordniveaus.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 38.143 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,1 procent, tot 4896 punten, en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 15.480 punten.

Vliegtuigbouwer Boeing, die later deze week ook met cijfers komt, zakte 0,5 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde op basis van ingewijden dat het Boeing-vliegtuig dat begin deze maand tijdens een vlucht een deurpaneel verloor, mogelijk al bouten miste toen het toestel uit de fabriek van de vliegtuigbouwer kwam. Een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines moest eerder deze maand een noodlanding maken, omdat een deurpaneel van het toestel losraakte.

Tesla, dat vorige week een flinke koersklap kreeg na tegenvallende resultaten, won 0,5 procent. Tesla is maandag begonnen met het stilleggen van een groot deel van de productie in zijn fabriek in Berlijn tot en met 11 februari. De fabrikant van elektrische auto’s liet eerder deze maand al weten de productie in de fabriek voor twee weken op te schorten. Het bedrijf ontvangt namelijk minder onderdelen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen.