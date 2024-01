Philips omlaag op beurs na verkoopstop slaapapneu-machines in VS

Philips was maandag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op het besluit van Philips om voorlopig te stoppen met de verkoop van nieuwe slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Hoe lang deze ban aanhoudt is onduidelijk, maar het zou mogelijk jaren kunnen duren.

Met een min van dik 4 procent eindigde Philips onderaan bij de hoofdfondsen in de AEX-index. Het zorgtechnologieconcern kampt al langer met de slepende kwestie met zijn defecte slaapapneu-apparaten. Het bedrijf heeft sinds 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten moeten terugroepen omdat isolatieschuim kon loslaten, wat schadelijk kan zijn voor patiënten.

Philips heeft nu een schikking getroffen met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA. De deal biedt volgens het bedrijf “een routekaart” met doelstellingen voor Philips om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Totdat Philips aan die eisen heeft voldaan, zal het bedrijf in de VS geen nieuwe slaapapneu-apparaten of andere apparaten voor ademhalingszorg verkopen.

Het algehele beurssentiment aan het Damrak was wel licht positief. De AEX sloot ondanks het koersverlies van Philips 0,3 procent hoger op 819,91 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 903,34 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,1 procent, de graadmeter in Londen bleef min of meer vlak en de belangrijkste index in Parijs ging 0,1 procent vooruit.

Net als Philips kwam Ryanair met een kwartaalbericht naar buiten. Dat werd wel goed ontvangen. Ryanair werd op de beurs in Dublin zo’n 4 procent hoger gezet. De Ierse luchtvaartmaatschappij zag de omzet in het afgelopen kwartaal flink stijgen dankzij het sterke herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. De winst viel echter fors terug mede door hogere brandstofkosten. Het bedrijf verlaagde daardoor de winstverwachting voor het hele boekjaar.

Beleggers maakten zich verder op voor een drukke week. Zo komen op de Amsterdamse beurs onder meer de AEX-fondsen KPN, Shell en ING nog met cijfers. Ook komt de Amerikaanse Federal Reserve woensdag met een nieuw rentebesluit.

De euro was 1,0808 dollar waard, tegen 1,0864 dollar op vrijdag. Daarnaast gingen de olieprijzen omlaag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 77,11 dollar per vat. Brentolie zakte eveneens 1,1 procent in prijs, tot 82,64 dollar per vat.