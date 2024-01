Philips stopt verkoop slaapapneu-machines in VS en schikt met FDA

Philips stopt met de verkoop van nieuwe slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Dat maakte het zorgtechnologieconcern bekend bij de publicatie van zijn kwartaal- en jaarcijfers. Philips heeft daarbij een schikking getroffen met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, waarvoor het bedrijf in het afgelopen kwartaal een last in de boeken heeft gezet van 363 miljoen euro.

Philips erkent bij die schikking met de FDA geen schuld of aansprakelijkheid. Het bedrijf heeft sinds 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten moeten terugroepen omdat isolatieschuim kon loslaten, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van patiënten. De affaire kostte Philips al honderden miljoenen aan vergoedingen voor de defecte machines.