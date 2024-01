Ryanair verwacht dit jaar minder winst door duurdere brandstof

Luchtvaartmaatschappij Ryanair denkt dit jaar minder winst te maken door hogere brandstofprijzen en omdat de budgetvervoerder zijn prijzen verlaagde. De Ierse budgetmaatschappij verminderde haar prijzen nadat boekingssites als Booking.com Ryanair vorige maand van hun platform verwijderden. Dit laat het bedrijf weten bij de resultaten van afgelopen kwartaal.

“Brandstof was voor ons een grote tegenslag”, zegt financieel directeur Neil Sorahan. Ryanair gaf vorig kwartaal ruim een derde meer uit aan brandstof. Dit jaar stijgen de brandstofprijzen verder, denkt de luchtvaartmaatschappij.

Ondanks de hogere brandstofkosten lagen het aantal vliegbewegingen en de tarieven vorig kwartaal wel hoger dan eind 2022. Dat komt volgens Ryanair omdat veel gevlogen werd in oktober en rond kerst en oud en nieuw. De aantallen waren wel lager dan verwacht omdat reizigers via boekingssites geen Ryanair-vluchten meer konden boeken. Het vierde kwartaal van het jaar is doorgaans een mindere periode voor de luchtvaartmaatschappij, die in de zomer het meeste geld verdient aan vakantievluchten.

De Ierse maatschappij verwacht dit jaar een winst van hooguit 1,95 miljard euro. Eerder dacht Ryanair maximaal 2,05 miljard euro winst te maken.