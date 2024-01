Tesla begint met onderbreking productie in fabriek Berlijn

Tesla is maandag begonnen met het stilleggen van een groot deel van de productie in zijn fabriek in Berlijn. De onderbreking zal tot en met 11 februari duren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s liet eerder deze maand al weten de productie in de fabriek voor twee weken op te schorten. Het bedrijf ontvangt namelijk minder onderdelen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen.

De scheepvaartroute in de Rode Zee, die naar het Suezkanaal leidt, is een belangrijke handelsverbinding tussen Europa en grote delen van Azië. Door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op vrachtschepen in het gebied hebben verschillende grote containerrederijen besloten hun schepen niet langer door de Rode Zee te laten varen. Ze gebruiken nu alternatieve routes, die over het algemeen veel langer zijn.