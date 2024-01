Verloren Boeing-deurpaneel mogelijk al zonder bouten fabriek uit

Het Boeing-vliegtuig dat begin deze maand tijdens een vlucht een deurpaneel verloor, miste mogelijk al bouten toen het toestel uit de fabriek van de vliegtuigbouwer kwam. De luchtvaartsector en Boeing zelf zijn er steeds meer van overtuigd dat werknemers de bouten niet hadden teruggeplaatst nadat ze het paneel opnieuw hadden geïnstalleerd tijdens de productie. Dit laten ingewijden weten aan de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ).

Het vermoeden is deels gebaseerd op bepaalde markeringen die normaal gesproken aantonen dat er daadwerkelijk bouten in het paneel zitten. Die markeringen zouden ontbreken toen het paneel losraakte, aldus sommige bronnen. De ingewijden wijzen ook op fouten in het papierwerk van het deurpaneel van het 737 MAX 9-toestel en de gebrekkige werkwijze in de fabriek.

Tijdens de vlucht van Alaska Airlines begin januari raakte een deurpaneel los terwijl het vliegtuig boven de Amerikaanse staat Oregon vloog. Dat gebeurde kort na vertrek uit de stad Portland. Het toestel keerde terug naar die stad voor een noodlanding. Niemand van de 171 passagiers en zes bemanningsleden raakte gewond. Het deurpaneel werd later gevonden in een achtertuin net buiten Portland.

Na inspectie bleek dat meerdere bouten in het paneel los zaten. Bij andere MAX 9-vliegtuigen waren daarna ook losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hield tijdelijk vliegtuigen van dit model aan de grond, inmiddels mogen ze weer vliegen als luchtvaartmaatschappijen bouten en andere componenten extra goed hebben gecontroleerd.