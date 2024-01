Wall Street begint met slotrecords aan drukke cijferweek

Wall Street is maandag met slotrecordstanden aan een drukke beursweek begonnen. De belangrijkste graadmeters van de beurzen in New York gingen op het hoogste niveau ooit de handel uit, terwijl beleggers wachten op veel grote bedrijven die later deze week met hun resultaten naar buiten komen.

Op de financiële markten wordt nu al enige tijd volop gespeculeerd dat de Federal Reserve later dit jaar de rente zal gaan verlagen. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 38.333,45 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 4927,93 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 15.628,05 punten.

Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de grote hoeveelheid bedrijfresultaten die later in de week naar buiten komen. Zo zullen onder meer de grote techbedrijven Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook-eigenaar Meta Platforms en Amazon de boeken openen. Ook komt de Fed woensdag met het eerste rentebesluit in 2024.

Amazon werd eveneens hoger gezet door beleggers, met een plus van ruim 1 procent. Het webwinkelconcern ziet definitief af van de eerder geplande overname van robotstofzuigermaker iRobot. Volgens Amazon is er door de blokkade van de Europese mededingsautoriteiten geen mogelijkheid om de deal goedgekeurd te krijgen. De EU was bang voor oneerlijke concurrentie binnen de markt van robotstofzuigers door de overname.

Voor iRobot zijn de gevolgen groter. Na het afketsen van de overname maakte iRobot een fors reorganisatieplan bekend, met onder meer het schrappen van 31 procent van de banen. Ook kondigde oprichter Colin Angle zijn vertrek als topman aan. Op de beurs zakte het aandeel maandag bijna 9 procent. De beurswaarde was de afgelopen twee weken al gehalveerd naar aanleiding van nieuwe speculaties over een definitieve blokkade van de overname.

Tesla, dat vorige week nog een flinke koersklap kreeg na tegenvallende resultaten, herstelde op zijn beurt dik 4 procent. Tesla is maandag begonnen met het stilleggen van een groot deel van de productie in zijn fabriek in Berlijn tot en met 11 februari. De fabrikant van elektrische auto’s liet eerder deze maand al weten de productie in de fabriek voor twee weken op te schorten. Het bedrijf ontvangt namelijk minder onderdelen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen.