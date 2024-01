Afbouw saldering zonnepanelen vol onzekerheid, zeggen belangenclubs

Het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen zit vol onzekerheden en is gebaseerd op aannames. Volgens diverse belangenorganisaties zien mensen daardoor af van het aanschaffen van zonnepanelen. Zij roepen de Eerste Kamer daarom op om tegen het voorstel te stemmen “zoals het er nu ligt”.

De oproep wordt gedaan door de brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Eigen Huis (VEH), de Consumentenbond en de Woonbond.

De organisaties stellen dat de belangstelling voor zonnepanelen onder particulieren flink terugloopt. Zij zien daarvoor een oorzaak in het wetsvoorstel van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Die stelt voor om de salderingsregeling voor huishoudens, waarmee teruggeleverde stroom wordt weggestreept tegen stroom die op andere momenten wordt gebruikt, tussen 2025 en 2031 stapsgewijs af te bouwen.

De belangenclubs stellen bijvoorbeeld dat er geen garantie wordt gegeven voor de toezegging dat zonnepanelen in zeven jaar terugverdiend kunnen worden. “Zonder deze garantie neemt de bereidheid van huurders af om panelen te laten plaatsen en is het te onzeker voor kopers om in zonnepanelen te investeren.” Ook klinkt er kritiek op de gedateerde data waarop Jetten zich in het voorstel heeft gebaseerd. “Zo houdt hij er geen rekening mee dat steeds meer energieleveranciers de kosten voor salderen afwentelen op zonnepaneelbezitters. En gaat hij ervan uit dat zonne-installaties goedkoper worden in de toekomst.”

De belangenorganisaties stellen ten slotte “an sich” niet tegen de afschaffing van de regeling te zijn. Zolang het alternatief maar voldoende zekerheid en vertrouwen biedt “aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee”. Het wetsvoorstel wordt op 6 februari in de Eerste Kamer in stemming gebracht.