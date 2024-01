Apple zakt op Wall Street na signaal tegenvallende iPhone-verkoop

Apple hoorde dinsdag bij de verliezers op Wall Street. Beleggers reageerden op opmerkingen van de invloedrijke technologieanalist Ming-Chi Kuo. Hij heeft gewaarschuwd dat het bedrijf in 2024 een lagere vraag naar iPhones verwacht.

Het aandeel Apple werd bijna 2 procent lager gezet. Onderzoek van de analist wijst uit dat Apple dit jaar zijn iPhone-leveringen van belangrijke chipbedrijven tot ongeveer 200 miljoen heeft teruggebracht. Dat zou betekenen dat er minder leveringen van de iPhone 15 en de aankomende iPhone 16 te verwachten zijn. Kuo verwacht ook dat de verkopen voor Apple in China verder zullen afnemen. Apple weigerde commentaar te geven.

De algehele stemming op de beurzen in New York was voorzichtig, na de sterke koerswinsten en nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 38.467,31 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 4924,97 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 15.509,90 punten.

Beleggers wachtten vooral op de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die na de slotbel naar buiten komen. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente opnieuw onveranderd zal laten.

UPS werd dik 8 procent lager gezet. De Amerikaanse pakketbezorger kwam met tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Daarbij kondigde de onderneming aan 12.000 banen te schrappen. De kwartaalcijfers van General Motors (plus 7,8 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers. De autofabrikant boekte meer winst dan verwacht. Ook gaf financieel directeur Paul Jacobson aan dat GM goed gepositioneerd is voor opnieuw een sterk financieel jaar in 2024.

Pfizer leverde bijna 2 procent in. Het farmaceutische concern, bekend van zijn coronavaccin, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Dat kwam doordat de Amerikaanse overheid minder doses van Pfizers coronapillen terugstuurde dan verwacht. De omzet viel daarentegen wat tegen.

Ook PayPal wist de aandacht op zich gericht door een aankondiging circa 2500 banen te schrappen. Dat komt neer op bijna een tiende van het personeelsbestand. Het Amerikaanse betalingsbedrijf grijpt in vanwege de toenemende concurrentie en de onder druk staande resultaten bij de onderneming. Beleggers reageerden evenwel lauw en het aandeel ging licht lager de handel uit.